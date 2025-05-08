鈺創旗下鈺立微電子報捷 榮獲首屆「智慧創新大賞」IC設計類金牌首獎

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-08 19:32

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由經濟部主辦之首屆「智慧創新大賞」，吸引來自全球 36 國、1,253 支隊伍 報名參賽，最終從 233 個入圍團隊中選出 93 個獲獎項目。鈺創 (5351-TW) 旗下鈺立微電子，憑藉其創新且實用之 AI Edge Computing 感測運算系統，榮獲 IC 設計類企業公開組金牌第一名殊榮。

鈺創指出，此次充分展現鈺立微在邊緣 AI 與智慧感測領域的技術領先突破，以及深具國際競爭力的堅強實力。

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鈺立微在激烈戰局中脫穎而出，關鍵在於 AI Edge Computing 感測運算系統之多感測器融合、即時 AI 辨識與邊緣運算架構的創新實力，更重要的是，該技術與產業需求緊密結合，可加速 AI 邊緣運算的實際落地應用。

此次競賽不僅只是 AI 高手匯聚切磋機會，更是相互合作的絕佳契機，在獲獎後，已有多家名系統廠商主動接洽合作，成為攜手共創 AI 商機的理想夥伴。

鈺立微電子具備 IC 次系統設計、演算法設計、AI 模型架構與多元感測技術， 不僅具備邊緣運算平台與感測模組的開發實力，更已建構完整的 AI 模型自主訓練、規劃與量產能力。透過導入自主資料生成與模型優化技術，協助客戶量身打造符合應用需求的 AI 模型，加速 AI 產品的商品化進程與場域落地。

鈺立微此次獲獎的 AI Edge Computing 感測運算系統，整合多感測器融合、即時 AI 辨識與邊緣運算架構，可廣泛應用於智慧交通、自主機器人、無人機、安防監控與智慧場域感知等多元應用，展現高度彈性、模組化與可擴展性，系統支援即時決策與高隱私防護，特別適合需要現場即時反應與低延遲運算的智慧場景。

技術核心方面，鈺立微電子充分運用其 AI Hybrid Model 架構，結合輕量化模型運算與自主資料生成訓練流程，有效降低 AI 模型對高算力資源的依賴，並提升訓練效率與部署靈活性。此能力使得 AI 模型得以在邊緣端快速執行，同時保有應用精準度與資料安全性。

鈺立微平台核心為 eCV 4 系列 SoC，內含 ARM Cortex-A55 雙核心處理器，結合 XINK Nano 邊緣 AI 運算架構，支援 YOLOv8、Pose Estimation 等常見 AI 模型， 並整合 3D 立體 RGB 影像、ToF 深度感測器與演算法，可實現車牌辨識、車位狀 態判斷、智慧充電管理、異常偵測等功能，並具備低功耗、低維運與高即時反應能力等優勢。