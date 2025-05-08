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鉅亨速報

營收速報 - 高技(5439)4月營收7.53億元年增率高達125.61％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 19:15


高技(5439-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣7.53億元，年增率125.61%，月增率32.15%。

今年1-4月累計營收為21.77億元，累計年增率73.11%。

最新價為161.5元，近5日股價上漲11.76%，相關電子零組件類指數上漲2.87%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1949 張
  • 外資買賣超：+1912 張
  • 投信買賣超：+82 張
  • 自營商買賣超：-45 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 7.53億 126% 32%
25/3 5.70億 83% 13%
25/2 5.04億 67% 44%
25/1 3.51億 13% -2%
24/12 3.57億 18% -17%
24/11 4.30億 4% 6%

高技(5439-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子產品之製造及買賣(印刷電路板、個人電腦、電腦週邊設備)。前項有關產品之進出口貿易。代理前項有關國內外廠商產品投標報價及經銷業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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