營收速報 - 東友(5438)4月營收1.55億元年增率高達72.85％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 19:15
今年1-4月累計營收為4.55億元，累計年增率36.06%。
最新價為20.35元，近5日股價下跌-1.45%，相關電腦及週設類指數上漲2.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+177 張
- 外資買賣超：+178 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|1.55億
|73%
|23%
|25/3
|1.26億
|33%
|39%
|25/2
|9,044萬
|43%
|8%
|25/1
|8,351萬
|-4%
|-32%
|24/12
|1.23億
|11%
|-4%
|24/11
|1.28億
|52%
|-2%
東友(5438-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為多功能事務機及其模組。標籤列印機。寬幅列印機及3D列印產品等之設計、製造及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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