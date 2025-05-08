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鉅亨速報

營收速報 - 東友(5438)4月營收1.55億元年增率高達72.85％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 19:15


東友(5438-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣1.55億元，年增率72.85%，月增率23.03%。

今年1-4月累計營收為4.55億元，累計年增率36.06%。

最新價為20.35元，近5日股價下跌-1.45%，相關電腦及週設類指數上漲2.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+177 張
  • 外資買賣超：+178 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 1.55億 73% 23%
25/3 1.26億 33% 39%
25/2 9,044萬 43% 8%
25/1 8,351萬 -4% -32%
24/12 1.23億 11% -4%
24/11 1.28億 52% -2%

東友(5438-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為多功能事務機及其模組。標籤列印機。寬幅列印機及3D列印產品等之設計、製造及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收東友

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