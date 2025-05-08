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鉅亨速報

營收速報 - 久陽(5011)4月營收4.57億元年增率高達39.71％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 19:15


久陽(5011-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣4.57億元，年增率39.71%，月增率-5.89%。

今年1-4月累計營收為18.62億元，累計年增率47.03%。

最新價為14.5元，近5日股價下跌-2.03%，相關鋼鐵股價指數上漲0.83%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+50 張
  • 外資買賣超：+38 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 4.57億 40% -6%
25/3 4.85億 48% 4%
25/2 4.65億 97% 2%
25/1 4.55億 21% 11%
24/12 4.11億 -24% 8%
24/11 3.81億 -43% 33%

久陽(5011-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺栓、螺絲、螺帽、華司及其他金屬材料之製造、加工、銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收久陽

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