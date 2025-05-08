營收速報 - 久陽(5011)4月營收4.57億元年增率高達39.71％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 19:15
今年1-4月累計營收為18.62億元，累計年增率47.03%。
最新價為14.5元，近5日股價下跌-2.03%，相關鋼鐵股價指數上漲0.83%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+50 張
- 外資買賣超：+38 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|4.57億
|40%
|-6%
|25/3
|4.85億
|48%
|4%
|25/2
|4.65億
|97%
|2%
|25/1
|4.55億
|21%
|11%
|24/12
|4.11億
|-24%
|8%
|24/11
|3.81億
|-43%
|33%
久陽(5011-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺栓、螺絲、螺帽、華司及其他金屬材料之製造、加工、銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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