益張前三季EPS 5.31元 本業獲利創同期歷史新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-08 17:10
全球商用置物設備廠益張 (8342-TW) 公布 2024 年最新財報，第三季稅後純益 4383 萬元，季減 36.4%，年減 18.76%，單季稅後純益 4383 萬元，每股純益為 1.31 元；前三季稅後純益 1.79 億元，年增 39%，每股純益 5.31 元。
益張 2024 年第三季營收 4.1 億元，毛利率 24.68%，季減 1.53 個百分點，年增 0.04 個百分點，單季稅後純益 4383 萬元，季減 36.4%，年減 18.76%，單季稅後純益 4383 萬元，每股純益為 1.31 元。
益張 2024 年前三季營收 12.1 億元，毛利率 25.48% 年增 3.34 個百分點，前三季稅後純益 1.79 億元，年增 39%，每股純益 5.31 元。
益張指出，第三季受新台幣匯率升值、產品出貨結構組合較差等不利影響因素，導致毛利率季下滑，但透過原物料行情低點備料策略，已先行鎖定較低成本需求量至明年第三季，因此仍能維持毛利率在穩健水準，第四季則在產品組合較佳因素助益下，營收及毛利率都有機會較第三季提升。
益張表示，第四季受惠歐盟大客戶商店展示台車需求持續維持正常水準，以及北美大客戶下單仍維持暢旺，第四季廠內產能持續滿載。同時也在日本市場開發到可長期配合的商店展示設備類新客戶，益張在先進歐美日市場，已展現出產品價值與成本競爭的優勢。
展望第四季，雖然匯率波動及國際局勢不確定性因素影響仍在，但在客戶端的庫存已趨向健康水位，益張仍可維持訂單穩健成長態勢，在此業績基礎下，益張也將繼續致力於技術創新、製程改善以及投入自動化與智能化生產設備，保持產品的領先地位，滿足市場需求，維持公司營運成長動能。
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