益張前三季EPS 5.31元 本業獲利創同期歷史新高

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益張表示，第四季受惠歐盟大客戶商店展示台車需求持續維持正常水準，以及北美大客戶下單仍維持暢旺，第四季廠內產能持續滿載。同時也在日本市場開發到可長期配合的商店展示設備類新客戶，益張在先進歐美日市場，已展現出產品價值與成本競爭的優勢。

展望第四季，雖然匯率波動及國際局勢不確定性因素影響仍在，但在客戶端的庫存已趨向健康水位，益張仍可維持訂單穩健成長態勢，在此業績基礎下，益張也將繼續致力於技術創新、製程改善以及投入自動化與智能化生產設備，保持產品的領先地位，滿足市場需求，維持公司營運成長動能。