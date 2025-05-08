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鉅亨速報

營收速報 - 茂綸(6227)4月營收22.40億元年增率高達125.34％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 16:15


茂綸(6227-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣22.40億元，年增率125.34%，月增率86.5%。

今年1-4月累計營收為57.35億元，累計年增率61.7%。

最新價為93.5元，近5日股價下跌-7.98%，相關電子通路類指數下跌-4.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-773 張
  • 外資買賣超：-811 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+38 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 22.40億 125% 87%
25/3 12.01億 36% -11%
25/2 13.48億 102% 43%
25/1 9.46億 -6% -12%
24/12 10.73億 -7% -9%
24/11 11.75億 34% 15%

茂綸(6227-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為各種視聽器材各種電子電器零件之進出口貿易買賣業務。代理國內外有關廠商經銷代購有關上項產品及進出口業務。倉儲業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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