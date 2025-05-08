營收速報 - 茂綸(6227)4月營收22.40億元年增率高達125.34％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 16:15
今年1-4月累計營收為57.35億元，累計年增率61.7%。
最新價為93.5元，近5日股價下跌-7.98%，相關電子通路類指數下跌-4.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-773 張
- 外資買賣超：-811 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+38 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|22.40億
|125%
|87%
|25/3
|12.01億
|36%
|-11%
|25/2
|13.48億
|102%
|43%
|25/1
|9.46億
|-6%
|-12%
|24/12
|10.73億
|-7%
|-9%
|24/11
|11.75億
|34%
|15%
茂綸(6227-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為各種視聽器材各種電子電器零件之進出口貿易買賣業務。代理國內外有關廠商經銷代購有關上項產品及進出口業務。倉儲業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 六福將跨足國際不動產開發 範圍涵蓋亞歐澳
- 營收速報 - 華冠(8101)4月營收3,835萬元年增率高達1587.11％
- 健鼎Q1稅後純益31.26億元登頂年增28% 每股純益達4.48元
- 《價值型投資 最新產業研究報告》晟銘電迎戰AI世代，水冷機櫃產能放量、業務全面起飛