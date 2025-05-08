晶睿4月營收年增逾兩成 品牌事業於亞太、歐洲獲佳績

安控廠晶睿 ( 3454-TW ) 今 (8) 日公告 4 月營收達 6.95 億元，年增逾兩成；累計前 4 月營收為 26.7 億元，較去年同期成長 25.3%；晶睿表示，代工和品牌雙事業維持穩健的銷貨動能，其中品牌事業在亞太、歐洲市場業績表現較佳。

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晶睿近期 VORTEX 雲端平台近期推出新增功能 AI-Hub，為拓展商機、強化宣傳 AI 安防解決方案，晶睿先後參加美西國際安全科技展 (ISC West 2025)、台北國際安全科技應用博覽會 (Secutech 2025)，展示 AI 應用與雲端的無縫整合。

面對近日國際經貿局勢動盪，晶睿通訊持續觀察各國政策，進行風險評估，並與全球客戶及通路合作，不排除因應關稅調漲產品價格，仍維持今年法說會對全年的樂觀展望。