湯石照明Q1 EPS -0.33元 中國房市冷清拖累LED營運 積極拓展歐洲市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-08 18:36

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LED 廠湯石照明 (4972-TW) 今 (8) 日召開法說會，湯石照明表示，第一季稅後虧損 1.9 億元，每股虧損 0.33 元，主因受到兩岸內銷市場表現不佳，尤其中國房地產衰退嚴重影響照明業務，導致整體營運承壓，但湯石照明發展歐洲市場，目前已有兩位數成長。

湯石照明第一季營收 2.25 億元，年減 4.6%；營業毛利 5382.3 萬元，年增 1.6%，毛利率 23.9%，年增 1.5 個百分點；營業虧損 3911.4 萬元，年增 1.1%，營益率 - 17.3%，年增 1 個百分點；稅後虧損 1864.2 萬元，每股虧損 0.33 元。

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湯石照明今年 4 月營收 7998 萬億元，年減 21.03%、月減 19.2%，創下 14 個月以來次低；前 4 月營收 3.05 億元，年減 9.54%。

湯石照明指出，今年一至四月整體業績較去年同期下滑，主因是中國內銷市場表現欠佳，由於照明行業與 GDP 及建築相關指標高度相關，近年中國房地產市場持續衰退，直接衝擊公司在當地的業務表現，使經營「比較辛苦」。

相較於中國市場的困境，湯石照明在歐洲市場表現相對亮眼。雖然歐洲客戶表現分化，部分客戶業績良好，部分仍不如去年，但整體而言，今年前四個月歐洲業務仍維持成長態勢。

湯石照明分析，歐洲市場觀望氣氛濃厚，主因客戶對戰事發展及經濟長期影響存疑，導致復甦步調不一，有些客戶保持觀望態度，部分則積極拉貨，整體市場仍存在不確定性。

儘管外部環境挑戰重重，湯石照明持續擴展代表性案例，近期完成多項高端照明工程，包括重慶科學會場、鄂爾多斯博物館、平湖博物館等公共空間，以及高雄米其林餐廳、台中饗宴會所等商業場所，展現公司在專業照明領域的實力。