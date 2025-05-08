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鉅亨速報

營收速報 - 晶采(8049)4月營收1.21億元年增率高達33.69％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 15:15


晶采(8049-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣1.21億元，年增率33.69%，月增率0.37%。

今年1-4月累計營收為4.45億元，累計年增率-1.36%。

最新價為30.35元，近5日股價上漲0.17%，相關光電類指數上漲2.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+48 張
  • 外資買賣超：+48 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 1.21億 34% 0%
25/3 1.20億 11% 15%
25/2 1.05億 2% 6%
25/1 9,896萬 -34% -6%
24/12 1.05億 -10% -17%
24/11 1.27億 -21% 30%

晶采(8049-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為資料儲存及處理設備製造.電子零組件製造業.。其他機械器具零售(液晶顯示器及液晶顯示模組及觸控螢幕).。事務性機器設備零售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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