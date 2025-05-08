營收速報 - 晶采(8049)4月營收1.21億元年增率高達33.69％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 15:15
今年1-4月累計營收為4.45億元，累計年增率-1.36%。
最新價為30.35元，近5日股價上漲0.17%，相關光電類指數上漲2.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+48 張
- 外資買賣超：+48 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|1.21億
|34%
|0%
|25/3
|1.20億
|11%
|15%
|25/2
|1.05億
|2%
|6%
|25/1
|9,896萬
|-34%
|-6%
|24/12
|1.05億
|-10%
|-17%
|24/11
|1.27億
|-21%
|30%
晶采(8049-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為資料儲存及處理設備製造.電子零組件製造業.。其他機械器具零售(液晶顯示器及液晶顯示模組及觸控螢幕).。事務性機器設備零售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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