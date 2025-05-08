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營收速報 - 文曄(3036)4月營收1,180.89億元年增率高達34.91％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 15:15


文曄(3036-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣1,180.89億元，年增率34.91%，月增率33.16%。

今年1-4月累計營收為3,655.13億元，累計年增率30.46%。

最新價為117.5元，近5日股價下跌-0.43%，相關電子通路上漲0.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1667 張
  • 外資買賣超：+2613 張
  • 投信買賣超：-741 張
  • 自營商買賣超：-205 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 1,180.89億 35% 33%
25/3 886.82億 32% 10%
25/2 809.63億 56% 4%
25/1 777.79億 6% -19%
24/12 958.30億 63% 42%
24/11 674.50億 7% -32%

文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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