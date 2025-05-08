營收速報 - 文曄(3036)4月營收1,180.89億元年增率高達34.91％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 15:15
今年1-4月累計營收為3,655.13億元，累計年增率30.46%。
最新價為117.5元，近5日股價下跌-0.43%，相關電子通路上漲0.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1667 張
- 外資買賣超：+2613 張
- 投信買賣超：-741 張
- 自營商買賣超：-205 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|1,180.89億
|35%
|33%
|25/3
|886.82億
|32%
|10%
|25/2
|809.63億
|56%
|4%
|25/1
|777.79億
|6%
|-19%
|24/12
|958.30億
|63%
|42%
|24/11
|674.50億
|7%
|-32%
文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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