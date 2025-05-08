鴻蒙PC來了！首款鴻蒙電腦5月19日正式發表 華為終端全面進入鴻蒙時代

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-08 14:15

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當全球 PC 市場仍被 Windows、macOS 與 Linux 三大系統壟斷時，中國科技企業華為今 (8) 日以一場發布會宣告破局，鴻蒙電腦作業系統首次亮相，搭載該系統的「鴻蒙電腦」將於 5 月 19 日正式上市。這場醞釀五年的技術攻堅，不僅標誌著國產作業系統在 PC 領域實現歷史性突破。至此，鴻蒙作業系統已正式成為全場景智慧型作業系統，實現了手機、平板、電腦、汽車、智慧螢幕的全場景連網。

鴻蒙電腦的誕生，凝結了華為萬人研發團隊的汗水。根據華為終端 BG 平板與 PC 產品線總裁朱懂東透露，該計畫始於 2015 年，集結逾 1 萬名工程師，聯合 20 多家研究所，累計申請 2700 餘項核心專利，從核心層級對作業系統進行重構。

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2023 年 9 月，鴻蒙宣布完全使用自主內核，不再相容於安卓或其他系統程式碼，如今鴻蒙 PC 支援 1000 多款週邊連接，並已完成 300 多個融合生態應用的適配，預計年底將突破 2000 個應用，涵蓋辦公室、設計、娛樂等核心場景。

鴻蒙電腦的核心競爭力，在於將 AI 能力深度植入作業系統底層。朱懂東今日在鴻蒙電腦科技與生態溝通會展示系統級智慧助理「小藝」的進化，使用者可透過自然語言指令產生 PPT、提煉會議紀要，甚至調用本地設備資訊完成自動化操作，例如手機拍攝的文件可直接在電腦端智慧糾偏並產生電子版，平板手寫筆記可無縫同步至電腦編輯。

此外，憑藉分散式軟總線技術，鴻蒙 PC 實現了與手機、平板的「鍵鼠共享」。使用者僅需一組外設，即可在三台設備間自由切換操作，並透過「應用接續」功能跨裝置延續任務流程。這種「多端協同」模式，將傳統辦公室效率提升 3 倍以上。

朱懂東說：「鴻蒙辦公不再局限於單一設備，而是建構了統一帳戶、多端同步的智慧生態。」

數據顯示，鴻蒙生態設備總量已突破 10 億台，註冊開發者達 720 萬，原生應用程式及元服務超 2 萬個，但 PC 市場的挑戰更為嚴峻，全球桌上作業系統市場仍由微軟 Windows 主導，Win10 與 Win11 合計佔 96.8%，而華為必須在一年內將鴻溝應用數量從 2 萬擴展至 10 萬，方能比肩成熟生態。

余承東在 2025 年新年信中曾說：「鴻蒙生態將加強投入，10 萬應用是成熟標誌。」

為此，華為已啟動「鴻飛計畫」，聯合全球開發者攻堅行業應用程式，並通過方舟編譯器等技術降低適配成本。目前，前 150 大應用程式已啟動開發，金融、設計等領域龍頭企業的參與被視為關鍵變數。

鴻蒙 PC 的問世也與外在壓力緊密相關。去年 9 月，微軟 Windows 對華為的供貨許可到期且未獲延期。余承東當時便預警道：「未來只能使用鴻蒙 PC。」

華為此次發布的鴻蒙電腦搭載自研核心與國產晶片，被視為應對技術封鎖的「終極方案」。

儘管挑戰重重，但市場已看到曙光。Counterpoint 數據顯示，全球 PC 出貨量今年首季達 6140 萬台，較去年同期成長 6.7%，其中中國品牌市佔率提升至 35%。鴻蒙的分散式能力與全場景互聯，正吸引越來越多開發者加入生態共建。

通訊產業分析師王濤說：「這是中國作業系統第一次在全球主流市場獲得主動權。」

Counterpoint 預測，今年全球 PC 市場將迎來「作業系統重構潮」，而鴻蒙憑藉與手機、物聯網設備的無縫聯動，有望形成差異化優勢，但微軟、蘋果的技術壁壘仍存，Windows 的軟體相容性、macOS 的生態黏性，仍是鴻蒙需要翻越的高山。