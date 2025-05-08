第一國！紐約時報：川普周四將宣佈與英國簽訂貿易協議 英鎊應聲飆0.4%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-08 12:00

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《紐約時報》周三 (7 日) 引述 3 位知情人士的話報導，美國總統川普將於周四 (8 日) 宣佈美國與英國將簽署貿易協議。此前川普宣佈將在周四就華府第一個重要貿易協議舉行一場大型記者會，但未透露將與哪國簽訂協議。

紐時上述報導發布後不久，英鎊兌美元 (USDGBP) 匯率應聲上揚 0.4%。

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川普周三稍早在 Truth Social 上發文說：「將於美東時間周四上午 10 點在橢圓形辦公室舉行記者會，討論『與一個大國、備受尊敬的國家的代表達成的一項重大貿易協議』。」

白宮發言人拒絕對《紐約時報》上述報導發表評論。

英國一名官員周二 (6 日) 表示，跟美國在貿易協議方面取得了良好進展，該協議可能包括降低鋼鐵和汽車的關稅配額。

不同於其他國家，英國並未受到美國額外的對等關稅影響，儘管它仍需繳納 10% 的全球關稅以及 25% 的鋼鐵、鋁和汽車稅。英國不屬於受到額外關稅影響的國家，因為英國從美國的進口量大於出口量。

美英兩國一直在針對降低英國對美國汽車和農產品關稅以及取消英國對美國科技公司徵收的數位稅進行談判。目前尚不清楚雙方是否已經談定，或是否有繼續談判的框架。

自 4 月 2 日對大多數國家徵收 10% 關稅，並對許多貿易夥伴徵收更高的對等關稅稅率以來，川普的高級官員與貿易夥伴進行了一系列會談。

川普在周二表示，他和美國政府高官將在未來兩周審查潛在的貿易協議，以決定接受哪些協議。