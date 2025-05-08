凱基人壽董事長領志工團 前進校園宣導防詐

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此次防詐小學堂設計了棒球九宮格、套圈圈、快問快答等闖關遊戲，由通訊處主管跟孩子們組隊闖關，不只腦袋要記下防詐知識，還得手腳並用，才能成功過關，孩子們大呼好玩，在寓教於樂中建立防詐觀念。有的孩子說：「套圈圈時，我很專心的盯著答案看，最後就把 165 防詐專線記起來了」；也有孩子表示：「原來 165 專線是真正的警察叔叔阿姨在接電話，我回去要跟爸爸媽媽說」。參與此次志工活動的通訊處主管紛紛表示，平時就常跟客戶分享最新的詐騙手法，提醒留意，這次來到大里國小，更覺得責任重大，因為孩子們會把今天學到的觀念帶回家，幫助更多的家人親友建立防詐意識。