鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估下修至11.09元，預估目標價為340.5元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 08:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對元太(8069-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.18元下修至11.09元，其中最高估值14.26元，最低估值8.32元，預估目標價為340.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|14.26(14.26)
|18.72
|19.87
|最低值
|8.32(8.32)
|9.49
|14.57
|平均值
|11.12(11.2)
|14.38
|16.92
|中位數
|11.09(11.18)
|14.59
|16.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|47,191,000
|68,120,780
|92,239,600
|最低值
|38,034,000
|42,391,000
|53,109,460
|平均值
|42,572,710
|53,633,350
|69,806,850
|中位數
|42,727,000
|53,878,800
|64,071,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.75
|6.85
|8.69
|4.53
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,163,133
|27,119,755
|30,060,509
|19,650,564
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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