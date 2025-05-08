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鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估下修至11.09元，預估目標價為340.5元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 08:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對元太(8069-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.18元下修至11.09元，其中最高估值14.26元，最低估值8.32元，預估目標價為340.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值14.26(14.26)18.7219.87
最低值8.32(8.32)9.4914.57
平均值11.12(11.2)14.3816.92
中位數11.09(11.18)14.5916.33

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值47,191,00068,120,78092,239,600
最低值38,034,00042,391,00053,109,460
平均值42,572,71053,633,35069,806,850
中位數42,727,00053,878,80064,071,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.756.858.694.53
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,163,13327,119,75530,060,50919,650,564

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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