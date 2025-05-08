匯率戰趨吉避凶 法人：聚焦新台幣靈活混合型基金

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-08 10:19

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匯率戰下，基金投資如何趨吉避凶？投信法人表示，最簡單的方式之一就是增持台幣資產，建議可透過新台幣靈活混合型基金，藉由機動布局台股及海外各主要股債資產，降低匯率與單一產業市場波動風險。隨熱錢擁入帶動新台幣強勢升值，外資連 4 個交易日買超 926 億元，凸顯資金對台股後市表現並不看淡。

復華傳家基金經理人趙建彰表示，布局除了聚焦高殖利率等防禦部位之外，隨外資回流，亦看好大型權值股表現，也會伺機加碼布局跌深之電子股、同時篩選具流動性個股或者內需題材，做更多元的配置，增進長線布局台股趨勢的勝率，同時應對可能的盤勢波動。

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復華奧林匹克全球優勢組合基金經理人朱展志表示，全球股市歷經 4 月修正，因籌碼面乾淨、川普立場軟化，有利股市反彈，惟政策不確定性仍使企業獲利有下修壓力，由於歐股評價相對便宜、財政政策轉向寬鬆，區域配置從年初的偏好美股，轉為歐美均衡配置，此外，也部分配置台股以對沖匯率風險。

根據理柏資訊統計，新台幣靈活混合型基金類型共有 130 多檔，標的除了台股及海外平衡型之外，還包括聚焦區域或全球市場的股債組合平衡型，以及多重資產型。