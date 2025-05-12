世紀對決！美股驚現散戶抱團逼空 法人機構被迫追漲局面

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-12 09:20

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近期美股上演戲劇性反轉，那斯達克指數較 4 月低點勁揚 15%，標普 500 指數單月飆升 14%，但這場反彈盛宴的主角卻非華爾街機構，而是散戶。市場數據顯示，機構投資人正面臨被散戶「逼空」的罕見局面，而這場多空對決已引發重量級機構對反彈持續性的激烈爭論。

美國銀行最新數據顯示，截至 5 月 2 日，散戶已經連續 21 周淨買入股票，打破 2008 年金融危機前創下的持續買進最長周期紀錄。在機構瘋狂拋售的 3 月，散戶單週狂攬 20 億美元股票，4 月更在標普 500 指數觸底後逆勢加倉科技龍頭。

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64 歲的亞利桑那州日內瓦交易員 Jay Rice 透露：「川普關稅推文製造波動，但每次下跌都是買入機會。」他透過分筆大單的方式持續增持輝達、亞馬遜等股票，展現出散戶特有的韌性。

與此形成鮮明對比的是法人機構的全面撤退，上月淨賣超 27 億美元股票，創史上次高紀錄，避險基金更錄得 15 億美元創紀錄空頭回補。高盛追蹤的商品交易顧問基金 (CTAs) 雖仍處於低部位狀態，但已開始小規模增持股票。管理規模超千億美元的 Cohalo 公司指出：「這輪反彈違背法人機構預期，但部位的極端削減正迫使他們被動回補。」

市場的反常走勢背後暗藏結構性變化。美國企業 4 月宣布 2338 億美元回購計畫，創 1984 年以來次高，年內累計回購已達 6651 億美元，超越 2022 年全年總額。

但法人機構指出，企業回購與散戶買入形成「左右互搏」，蘋果、微軟等巨頭斥資 900 億美元回購的同時，散戶卻在搶購這些公司的看漲選擇權。

芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX) 驟降加劇了機構焦慮，標普一個月實質波動率單週下降 17 點至 19.8，觸及 2023 年 11 月來低點。

摩根大通量化分析師 Bram Kaplan 警告：「當 VIX 跌破 20，趨勢追蹤基金將被迫改變策略。」目前標普距觸發 CTAs 集體買入的 5800 點僅差 2.5%，若突破恐引發演算法交易踩踏。

面對散戶逼空，法人機構陷入既要防守又要進攻」的兩難局面。Mahoney Asset Management 執行長 Ken Mahoney 說：「我們持有 40% 現金本為防禦，現在卻要用這些彈藥被迫追漲。這種矛盾在選擇權市場顯露無遺，法人機構上周買入的看漲選擇權規模創去年 10 月以來新高，但高盛監測顯示其股票部位仍比歷史均值少了 15%。

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美銀首席策略師 Michael Hartnett 警告說：「當前反彈建立在關稅緩和預期上，一旦『買入預期』轉為『賣出事實』，6000 點的標普 500 心理關卡將成噩夢。」

Hartnett 甚至預測美元資產將持續貶值，建議增持黃金與中國科技股。

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市場分歧在法人機構預測中也顯露無遺。高盛全球股票策略主管 Peter Oppenheimer 警告，若美國經濟衰退導致獲利下修 10%，標普可能跌到 4600 點，較現有水位有 20% 跌幅。

但貝萊德投資研究所認為，企業回購潮與 AI 科技革命將支撐估值，回升也許是買入良機。