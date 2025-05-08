白宮稱已擬妥計畫 美國主權財富基金呼之欲出

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-08 10:13

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白宮發言人週三 (7 日) 表示，美國財政部和商務部已經制定了主權財富基金計劃，但尚未定案。

白宮發言人發布新聞稿說：「政府仍致力於運用一切可用工具，以實現川普總統保障美國國家與經濟安全的指示。」

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主權財富基金是由國家擁有的投資機構，多數作為投資帳戶、發展工具，或兼具兩者功能。

川普總統於 2 月下令設立主權財富基金，並曾表示，來自美國進口商品關稅的收入可以作為該基金的資金基礎。

財政部長貝森特（Scott Bessent）在 2 月表示，該計畫旨在將美國政府現有資產變現，以造福美國人民。