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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)目標價調降至199元，幅度約3.16%

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台燿(6274-TW)提出目標價估值：中位數由205.5元下修至199元，調降幅度3.16%。其中最高估值287元，最低估值150元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予台燿(6274-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立0位、保守悲觀0位。

台燿(6274-TW)今(7日)收盤價為142.5元。近5日股價上漲4.78%，相關電子零組件類指數近5日下跌0.2%，櫃買市場加權指數下跌0.2%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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