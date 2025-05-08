鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)目標價調降至199元，幅度約3.16%
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台燿(6274-TW)提出目標價估值：中位數由205.5元下修至199元，調降幅度3.16%。其中最高估值287元，最低估值150元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予台燿(6274-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立0位、保守悲觀0位。
台燿(6274-TW)今(7日)收盤價為142.5元。近5日股價上漲4.78%，相關電子零組件類指數近5日下跌0.2%，櫃買市場加權指數下跌0.2%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI泡沫會不會重演？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉台光電首季賺逾1股本 PCB原物料股3檔亮燈漲停
- 【量大強漲股整理】台股日線連五紅，迎接五月份五大重點明星股大公開!
- TPCA：2025年台灣PCB產業鏈穩健成長預估年增5.8%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至12.33元，預估目標價為205.5元