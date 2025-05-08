鉅亨速報 - Factset 最新調查：CDW CorpCDW-US的目標價調降至207.5元，幅度約4.16%
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 06:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對CDW Corp(CDW-US)提出目標價估值：中位數由216.5元下修至207.5元，調降幅度4.16%。其中最高估值250元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予CDW Corp評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀0位。
CDW Corp今(8日)收盤價為175.52元。近5日股價上漲4.16%，標普指數上漲1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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