鉅亨速報 - Factset 最新調查：康捷國際物流EXPD-US的目標價調降至107元，幅度約4.46%
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 04:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對康捷國際物流(EXPD-US)提出目標價估值：中位數由112元下修至107元，調降幅度4.46%。其中最高估值117元，最低估值86元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予康捷國際物流評價：積極樂觀0位、保持中立9位、保守悲觀7位。
康捷國際物流今(8日)收盤價為108.025元。近5日股價下跌4.46%，標普指數上漲0.83%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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