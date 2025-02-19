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鉅亨速報 - Factset 最新調查：康捷國際物流(EXPD-US)EPS預估下修至5.21元，預估目標價為115.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 02:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對康捷國際物流(EXPD-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.33元下修至5.21元，其中最高估值5.8元，最低估值5.07元，預估目標價為115.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值5.8(6.09)6.25
最低值5.07(5.07)5.08
平均值5.31(5.38)5.66
中位數5.21(5.33)5.68

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值108.98億115.64億
最低值94.02億96.08億
平均值103.24億107.14億
中位數105.66億110.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.078.278.265.01
營業收入101.16億165.24億170.71億93.00億

詳細資訊請看美股內頁：
康捷國際物流(EXPD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXPD

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