鉅亨速報 - Factset 最新調查：康捷國際物流(EXPD-US)EPS預估下修至5.21元，預估目標價為115.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 02:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對康捷國際物流(EXPD-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.33元下修至5.21元，其中最高估值5.8元，最低估值5.07元，預估目標價為115.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|5.8(6.09)
|6.25
|最低值
|5.07(5.07)
|5.08
|平均值
|5.31(5.38)
|5.66
|中位數
|5.21(5.33)
|5.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|108.98億
|115.64億
|最低值
|94.02億
|96.08億
|平均值
|103.24億
|107.14億
|中位數
|105.66億
|110.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.07
|8.27
|8.26
|5.01
|營業收入
|101.16億
|165.24億
|170.71億
|93.00億
詳細資訊請看美股內頁：
康捷國際物流(EXPD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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