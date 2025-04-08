英飛凌斥25億美元 收購Marvell汽車乙太網業務

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-08 18:45

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英飛凌 (IFX-DE) 今 (8) 日宣布，將斥資 25 億美元現金，收購邁威爾 (Marvell) 的汽車乙太網路業務，擴展自家微控制器 (MCU) 業務。

英飛凌說，乙太網路是低延遲、高頻寬通訊的關鍵技術，對軟體定義汽車至關重要，也在其他相關領域，如人形機器人，具有重大潛力。該項投資將更進一步強化英飛凌在美國既有的業務，包括廣泛的研發活動。

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英飛凌執行長 Jochen Hanebeck 表示，公司作為全球最大的車用半導體解決方案供應商，此次收購契合公司戰略，將結合這項高度互補的乙太網路技術與現有廣泛產品組合，為客戶提供更全面、更領先的軟體定義汽車解決方案。此次交易也將對公司未來的盈利性增長戰略做出貢獻，包括在物理 AI 領域的新機會，如人形機器人。

Marvell 的領先的 Brightlane 汽車乙太網路產品組合，包括 PHY 收發器、交換器和橋接器，支援從現今 100 Mbps 到市場領先的 10 Gbps 的網路資料傳輸率。它還支援現今以及未來車載網路所需的資料安全 (security) 和功能安全 (safety)。

Marvell 汽車乙太網路業務的客戶包括逾 50 家汽車製造商，包括全球十大汽車製造商中的八家。強大的客戶關係包含了正在進行中，預計在 2030 年將達到 40 億美元的 design-win 案件，以及強大的創新路線圖，為未來的營收增長奠定了基礎。

英飛凌看好，公司與全球汽車客戶的深厚關係以及其所帶來的強勁增長潛力，預計這項業務將在 2025 年創造 2.25 億至 2.5 億美元的營收，毛利率約為 60%。透過聯合研發能量和利用英飛凌的生產規模，預計將產生更多的成本綜效。

Marvell 汽車乙太網路業務有數百名高素質和專業的員工，主要辦公室位於美國、德國和亞洲。交易完成後，Marvell 汽車乙太網路業務將成為英飛凌汽車電子部門的一部分。

乙太網路連接解決方案對軟體定義汽車至關重要，是高效率 E/E 架構的基礎，包括中央運算、區域和端點。先進的功能如先進駕駛輔助系統、自動駕駛和軟體空中更新 (OTA)，需要大量的安全數據處理、網路和儲存。這項業務與英飛凌 AURIX™ 微控制器家族的結合，將創建一個更全面，結合通訊解決方案和實時控制的產品組合。這項收購將進一步鞏固英飛凌在微控制器領域的市場領先地位。