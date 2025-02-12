鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至5.99元，預估目標價為71.81元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 00:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.55元上修至5.99元，其中最高估值7.4元，最低估值3.8元，預估目標價為71.81元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.4(7.4)
|7.72
|9.8
|11.2
|最低值
|3.8(3.8)
|3.99
|4.3
|4.6
|平均值
|5.86(5.72)
|6.25
|7.04
|7.87
|中位數
|5.99(5.55)
|6.6
|7
|7.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|490.90億
|555.55億
|335.36億
|338.31億
|最低值
|243.10億
|246.65億
|335.36億
|338.31億
|平均值
|400.94億
|420.43億
|335.36億
|338.31億
|中位數
|429.84億
|457.77億
|335.36億
|338.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.89
|2.78
|8.81
|6.29
|6.59
|營業收入
|153.19億
|283.79億
|439.63億
|357.86億
|376.16億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至6.24元，預估目標價為72.34元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋼鐵(X-US)EPS預估上修至2.06元，預估目標價為40.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股AFRM-US的目標價調升至78.5元，幅度約6.08%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百健BIIB-US的目標價調降至199元，幅度約3.4%
下一篇