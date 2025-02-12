search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至5.99元，預估目標價為71.81元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 00:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.55元上修至5.99元，其中最高估值7.4元，最低估值3.8元，預估目標價為71.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.4(7.4)7.729.811.2
最低值3.8(3.8)3.994.34.6
平均值5.86(5.72)6.257.047.87
中位數5.99(5.55)6.677.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值490.90億555.55億335.36億338.31億
最低值243.10億246.65億335.36億338.31億
平均值400.94億420.43億335.36億338.31億
中位數429.84億457.77億335.36億338.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.892.788.816.296.59
營業收入153.19億283.79億439.63億357.86億376.16億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIMO

相關行情

台股首頁我要存股
加拿大帝國石油公司70.93.13%

延伸閱讀


Empty