鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為43.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.56元，其中最高估值0.64元，最低估值0.45元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.64(0.63)
|0.81
|1.01
|1.15
|最低值
|0.45(0.45)
|0.57
|0.75
|1.15
|平均值
|0.56(0.55)
|0.71
|0.93
|1.15
|中位數
|0.56(0.55)
|0.71
|0.95
|1.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.80億
|14.54億
|17.60億
|19.51億
|最低值
|11.44億
|13.89億
|16.74億
|19.51億
|平均值
|11.68億
|14.19億
|17.13億
|19.51億
|中位數
|11.67億
|14.20億
|17.10億
|19.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.32
|-0.20
|-1.19
|-0.17
|營業收入
|2.91億
|4.73億
|6.98億
|9.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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