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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.56元，其中最高估值0.64元，最低估值0.45元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.64(0.63)0.811.011.15
最低值0.45(0.45)0.570.751.15
平均值0.56(0.55)0.710.931.15
中位數0.56(0.55)0.710.951.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.80億14.54億17.60億19.51億
最低值11.44億13.89億16.74億19.51億
平均值11.68億14.19億17.13億19.51億
中位數11.67億14.20億17.10億19.51億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.32-0.20-1.19-0.17
營業收入2.91億4.73億6.98億9.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKVYO

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