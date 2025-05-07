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鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微半導體(AMD-US)EPS預估下修至4.09元，預估目標價為123.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:16


根據FactSet最新調查，共47位分析師，對超微半導體(AMD-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.55元下修至4.09元，其中最高估值5.1元，最低估值3.45元，預估目標價為123.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.1(5.1)9.110.44
最低值3.45(3.13)4.65.19
平均值4.24(4.41)5.897.18
中位數4.09(4.55)5.757.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值340.00億455.00億491.69億
最低值271.00億270.00億335.00億
平均值314.70億373.57億428.67億
中位數316.20億373.59億434.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.062.570.840.531.00
營業收入97.63億164.34億236.01億226.80億257.85億

詳細資訊請看美股內頁：
超微半導體(AMD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMD

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