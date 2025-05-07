鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微半導體(AMD-US)EPS預估下修至4.09元，預估目標價為123.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:16
根據FactSet最新調查，共47位分析師，對超微半導體(AMD-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.55元下修至4.09元，其中最高估值5.1元，最低估值3.45元，預估目標價為123.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.1(5.1)
|9.1
|10.44
|最低值
|3.45(3.13)
|4.6
|5.19
|平均值
|4.24(4.41)
|5.89
|7.18
|中位數
|4.09(4.55)
|5.75
|7.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|340.00億
|455.00億
|491.69億
|最低值
|271.00億
|270.00億
|335.00億
|平均值
|314.70億
|373.57億
|428.67億
|中位數
|316.20億
|373.59億
|434.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.06
|2.57
|0.84
|0.53
|1.00
|營業收入
|97.63億
|164.34億
|236.01億
|226.80億
|257.85億
詳細資訊請看美股內頁：
超微半導體(AMD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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