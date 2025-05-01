鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series AKVYO-US的目標價調降至45元，幅度約10%
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)提出目標價估值：中位數由50元下修至45元，調降幅度10%。其中最高估值60元，最低估值26元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予Klaviyo Inc - Series A評價：積極樂觀18位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Klaviyo Inc - Series A今(1日)收盤價為30.44元。近5日股價上漲10%，標普指數上漲3.59%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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