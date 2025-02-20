search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)EPS預估下修至0.55元，預估目標價為51.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.56元下修至0.55元，其中最高估值0.63元，最低估值0.51元，預估目標價為51.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.63(0.65)0.811.011.19
最低值0.51(0.42)0.630.941.19
平均值0.56(0.56)0.720.971.19
中位數0.55(0.56)0.730.971.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.67億14.46億17.33億19.48億
最低值11.42億13.91億16.40億19.48億
平均值11.59億14.17億16.83億19.48億
中位數11.61億14.15億16.75億19.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-0.32-0.20-1.19
營業收入2.91億4.73億6.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKVYO

相關行情

台股首頁我要存股
Klaviyo Inc - Series A47-0.57%

延伸閱讀


Empty