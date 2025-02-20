鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)EPS預估下修至0.55元，預估目標價為51.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.56元下修至0.55元，其中最高估值0.63元，最低估值0.51元，預估目標價為51.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.63(0.65)
|0.81
|1.01
|1.19
|最低值
|0.51(0.42)
|0.63
|0.94
|1.19
|平均值
|0.56(0.56)
|0.72
|0.97
|1.19
|中位數
|0.55(0.56)
|0.73
|0.97
|1.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.67億
|14.46億
|17.33億
|19.48億
|最低值
|11.42億
|13.91億
|16.40億
|19.48億
|平均值
|11.59億
|14.17億
|16.83億
|19.48億
|中位數
|11.61億
|14.15億
|16.75億
|19.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.32
|-0.20
|-1.19
|營業收入
|2.91億
|4.73億
|6.98億
詳細資訊請看美股內頁：
Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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