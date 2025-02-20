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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series AKVYO-US的目標價調升至51.5元，幅度約10.75%

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)提出目標價估值：中位數由46.5元上修至51.5元，調升幅度10.75%。其中最高估值60元，最低估值45元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Klaviyo Inc - Series A評價：積極樂觀15位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Klaviyo Inc - Series A今(20日)收盤價為47元。近5日股價下跌10.75%，標普指數上漲1.52%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KVYO市場預估目標價

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Klaviyo Inc - Series A47-0.57%

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