鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series AKVYO-US的目標價調升至51.5元，幅度約10.75%
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)提出目標價估值：中位數由46.5元上修至51.5元，調升幅度10.75%。其中最高估值60元，最低估值45元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Klaviyo Inc - Series A評價：積極樂觀15位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Klaviyo Inc - Series A今(20日)收盤價為47元。近5日股價下跌10.75%，標普指數上漲1.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series AKVYO-US的目標價調升至43.5元，幅度約3.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series AKVYO-US的目標價調升至45元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為71.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)EPS預估下修至0.55元，預估目標價為51.50元
上一篇
下一篇