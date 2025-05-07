鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ingredion公司(INGR-US)EPS預估上修至11.21元，預估目標價為149.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Ingredion公司(INGR-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.04元上修至11.21元，其中最高估值11.35元，最低估值10.76元，預估目標價為149.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.35(11.19)
|12
|12.2
|最低值
|10.76(10.76)
|10.83
|11.9
|平均值
|11.15(10.99)
|11.59
|12.05
|中位數
|11.21(11.04)
|11.72
|12.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|75.40億
|77.74億
|79.17億
|最低值
|74.78億
|76.56億
|79.17億
|平均值
|75.07億
|77.00億
|79.17億
|中位數
|75.04億
|76.86億
|79.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.15
|1.73
|7.34
|9.60
|9.71
|營業收入
|59.87億
|68.94億
|79.46億
|81.60億
|74.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Ingredion公司(INGR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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