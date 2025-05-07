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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ingredion公司(INGR-US)EPS預估上修至11.21元，預估目標價為149.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:16


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Ingredion公司(INGR-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.04元上修至11.21元，其中最高估值11.35元，最低估值10.76元，預估目標價為149.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.35(11.19)1212.2
最低值10.76(10.76)10.8311.9
平均值11.15(10.99)11.5912.05
中位數11.21(11.04)11.7212.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值75.40億77.74億79.17億
最低值74.78億76.56億79.17億
平均值75.07億77.00億79.17億
中位數75.04億76.86億79.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.151.737.349.609.71
營業收入59.87億68.94億79.46億81.60億74.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Ingredion公司(INGR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINGR

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