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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：法拉利(RACE-US)EPS預估上修至10.09元，預估目標價為503.86元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對法拉利(RACE-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.78元上修至10.09元，其中最高估值10.45元，最低估值9.06元，預估目標價為503.86元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.45(10.45)12.8413.8914.29
最低值9.06(9.06)10.0710.614.29
平均值9.93(9.85)11.3312.4514.29
中位數10.09(9.78)11.3112.5314.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值82.55億92.07億101.39億101.46億
最低值73.25億78.88億85.15億101.46億
平均值79.52億87.14億93.21億101.46億
中位數80.69億86.88億92.70億101.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.755.325.377.479.16
營業收入39.44億50.48億53.55億64.54億72.22億

詳細資訊請看美股內頁：
法拉利(RACE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRACE

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