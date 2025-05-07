鉅亨速報 - Factset 最新調查：法拉利(RACE-US)EPS預估上修至10.09元，預估目標價為503.86元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對法拉利(RACE-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.78元上修至10.09元，其中最高估值10.45元，最低估值9.06元，預估目標價為503.86元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.45(10.45)
|12.84
|13.89
|14.29
|最低值
|9.06(9.06)
|10.07
|10.6
|14.29
|平均值
|9.93(9.85)
|11.33
|12.45
|14.29
|中位數
|10.09(9.78)
|11.31
|12.53
|14.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|82.55億
|92.07億
|101.39億
|101.46億
|最低值
|73.25億
|78.88億
|85.15億
|101.46億
|平均值
|79.52億
|87.14億
|93.21億
|101.46億
|中位數
|80.69億
|86.88億
|92.70億
|101.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.75
|5.32
|5.37
|7.47
|9.16
|營業收入
|39.44億
|50.48億
|53.55億
|64.54億
|72.22億
詳細資訊請看美股內頁：
法拉利(RACE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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