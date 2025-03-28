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鉅亨速報 - Factset 最新調查：法拉利RACE-US的目標價調降至480.33元，幅度約3.86%

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對法拉利(RACE-US)提出目標價估值：中位數由499.6元下修至480.33元，調降幅度3.86%。其中最高估值584.06元，最低估值388.15元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予法拉利評價：積極樂觀13位、保持中立10位、保守悲觀1位。

法拉利今(28日)收盤價為426.82元。近5日股價下跌3.86%，標普指數上漲0.54%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RACE市場預估目標價

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