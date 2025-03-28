鉅亨速報 - Factset 最新調查：法拉利RACE-US的目標價調降至480.33元，幅度約3.86%

總覽

台股

美股

鴻海再破底，是恐慌還是機會？

緬甸發生規模7.7淺層強震 亞光及宏全在當地人員及生產線均安

台電去年虧411億 購綠電就300億 許舒博：漲電價若引發民怨 誰決定就誰負責

又大跌、又大跌，但是為什麼世芯還在漲？

〈全聯談展望〉開量販業轉型第一槍！大潤發將改為「大全聯」社區百貨