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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：法拉利RACE-US的目標價調升至503.86元，幅度約4.03%

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對法拉利(RACE-US)提出目標價估值：中位數由484.36元上修至503.86元，調升幅度4.03%。其中最高估值583.18元，最低估值388.87元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予法拉利評價：積極樂觀13位、保持中立10位、保守悲觀0位。

法拉利今(7日)收盤價為474.14元。近5日股價上漲4.03%，標普指數上漲0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RACE市場預估目標價

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