鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)EPS預估下修至5.32元，預估目標價為183.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.12元下修至5.32元，其中最高估值23.73元，最低估值4.18元，預估目標價為183.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.73(24.37)
|23.68
|27.31
|31.25
|最低值
|4.18(21.58)
|15.78
|13.75
|16.63
|平均值
|11.76(23.22)
|21.58
|23.52
|26.13
|中位數
|5.32(23.12)
|22.22
|24.35
|28.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43.99億
|47.65億
|51.69億
|55.54億
|最低值
|41.57億
|40.83億
|42.82億
|43.61億
|平均值
|42.61億
|44.20億
|47.11億
|50.58億
|中位數
|42.47億
|44.23億
|46.45億
|52.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.22
|-5.52
|-3.58
|6.10
|8.65
|營業收入
|23.64億
|30.94億
|36.59億
|38.34億
|40.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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