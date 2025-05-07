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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)EPS預估下修至5.32元，預估目標價為183.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.12元下修至5.32元，其中最高估值23.73元，最低估值4.18元，預估目標價為183.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.73(24.37)23.6827.3131.25
最低值4.18(21.58)15.7813.7516.63
平均值11.76(23.22)21.5823.5226.13
中位數5.32(23.12)22.2224.3528.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值43.99億47.65億51.69億55.54億
最低值41.57億40.83億42.82億43.61億
平均值42.61億44.20億47.11億50.58億
中位數42.47億44.23億46.45億52.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.22-5.52-3.586.108.65
營業收入23.64億30.94億36.59億38.34億40.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJAZZ

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