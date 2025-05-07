鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司JHX-US的目標價調降至28.74元，幅度約6.52%
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)提出目標價估值：中位數由30.74元下修至28.74元，調降幅度6.52%。其中最高估值45元，最低估值25.62元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予詹姆斯哈迪工業公司評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀0位。
詹姆斯哈迪工業公司今(7日)收盤價為23.75元。近5日股價上漲6.52%，標普指數上漲0.83%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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