鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)EPS預估上修至22.97元，預估目標價為180.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.95元上修至22.97元，其中最高估值25.46元，最低估值19.61元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.46(25.46)
|25.54
|27.27
|30.45
|最低值
|19.61(19.61)
|19.47
|16.6
|15.86
|平均值
|22.82(22.03)
|22.93
|24.4
|25.15
|中位數
|22.97(21.95)
|24.04
|26.31
|28.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.09億
|49.18億
|52.09億
|56.68億
|最低值
|41.78億
|41.16億
|41.21億
|40.42億
|平均值
|43.12億
|44.66億
|46.63億
|49.08億
|中位數
|42.87億
|44.56億
|46.83億
|50.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.22
|-5.52
|-3.58
|6.10
|營業收入
|23.64億
|30.94億
|36.59億
|38.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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