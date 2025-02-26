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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)EPS預估上修至22.97元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.95元上修至22.97元，其中最高估值25.46元，最低估值19.61元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.46(25.46)25.5427.2730.45
最低值19.61(19.61)19.4716.615.86
平均值22.82(22.03)22.9324.425.15
中位數22.97(21.95)24.0426.3128.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.09億49.18億52.09億56.68億
最低值41.78億41.16億41.21億40.42億
平均值43.12億44.66億46.63億49.08億
中位數42.87億44.56億46.83億50.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.22-5.52-3.586.10
營業收入23.64億30.94億36.59億38.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJAZZ

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