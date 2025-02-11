鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估上修至3.38元，預估目標價為44.34元
鉅亨網新聞中心 2025-02-11 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.19元上修至3.38元，其中最高估值4.37元，最低估值1.77元，預估目標價為44.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.37(4.37)
|5.19
|6.44
|7.28
|最低值
|1.77(1.77)
|2.23
|3.27
|3.53
|平均值
|3.22(3.2)
|3.69
|4.48
|4.86
|中位數
|3.38(3.19)
|3.76
|4.32
|3.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|421.68億
|447.45億
|456.17億
|347.55億
|最低值
|300.73億
|291.12億
|330.21億
|329.77億
|平均值
|346.65億
|353.45億
|377.23億
|338.66億
|中位數
|337.26億
|335.88億
|345.33億
|338.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.11
|2.21
|5.02
|4.70
|3.45
|營業收入
|183.87億
|312.12億
|448.10億
|363.73億
|370.00億
詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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