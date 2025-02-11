search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估上修至3.38元，預估目標價為44.34元

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.19元上修至3.38元，其中最高估值4.37元，最低估值1.77元，預估目標價為44.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.37(4.37)5.196.447.28
最低值1.77(1.77)2.233.273.53
平均值3.22(3.2)3.694.484.86
中位數3.38(3.19)3.764.323.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值421.68億447.45億456.17億347.55億
最低值300.73億291.12億330.21億329.77億
平均值346.65億353.45億377.23億338.66億
中位數337.26億335.88億345.33億338.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.112.215.024.703.45
營業收入183.87億312.12億448.10億363.73億370.00億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSU

相關行情

台股首頁我要存股
森科能源公司39.532.01%

延伸閱讀


Empty