鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司MASI-US的目標價調升至204元，幅度約7.37%
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Masimo公司(MASI-US)提出目標價估值：中位數由190元上修至204元，調升幅度7.37%。其中最高估值215元，最低估值175元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Masimo公司評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Masimo公司今(26日)收盤價為169.54元。近5日股價下跌7.37%，標普指數下跌2.84%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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