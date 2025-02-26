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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至5.25元，預估目標價為204.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Masimo公司(MASI-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.65元上修至5.25元，其中最高估值5.33元，最低估值4.65元，預估目標價為204.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.33(5.09)6.267.056.77
最低值4.65(4.34)5.216.196.77
平均值5.17(4.69)5.86.716.77
中位數5.25(4.65)5.846.796.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.18億23.56億17.86億18.92億
最低值15.14億16.13億17.55億18.92億
平均值16.04億17.22億17.69億18.92億
中位數15.15億16.35億17.68億18.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.143.982.601.51
營業收入11.44億12.39億20.36億20.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Masimo公司(MASI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMASI

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