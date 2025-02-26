鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至5.25元，預估目標價為204.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Masimo公司(MASI-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.65元上修至5.25元，其中最高估值5.33元，最低估值4.65元，預估目標價為204.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.33(5.09)
|6.26
|7.05
|6.77
|最低值
|4.65(4.34)
|5.21
|6.19
|6.77
|平均值
|5.17(4.69)
|5.8
|6.71
|6.77
|中位數
|5.25(4.65)
|5.84
|6.79
|6.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.18億
|23.56億
|17.86億
|18.92億
|最低值
|15.14億
|16.13億
|17.55億
|18.92億
|平均值
|16.04億
|17.22億
|17.69億
|18.92億
|中位數
|15.15億
|16.35億
|17.68億
|18.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.14
|3.98
|2.60
|1.51
|營業收入
|11.44億
|12.39億
|20.36億
|20.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Masimo公司(MASI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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