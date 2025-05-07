鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾昆緯控股IQV-US的目標價調降至200元，幅度約4.99%
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對艾昆緯控股(IQV-US)提出目標價估值：中位數由210.5元下修至200元，調降幅度4.99%。其中最高估值255元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予艾昆緯控股評價：積極樂觀20位、保持中立7位、保守悲觀0位。
艾昆緯控股今(7日)收盤價為146.2元。近5日股價下跌4.99%，標普指數上漲0.83%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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