鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾昆緯控股IQV-US的目標價調降至224元，幅度約4.07%
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對艾昆緯控股(IQV-US)提出目標價估值：中位數由233.5元下修至224元，調降幅度4.07%。其中最高估值260元，最低估值165元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予艾昆緯控股評價：積極樂觀20位、保持中立6位、保守悲觀0位。
艾昆緯控股今(14日)收盤價為145.55元。近5日股價下跌4.07%，標普指數上漲5.7%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾昆緯控股IQV-US的目標價調降至240元，幅度約3.03%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至1.45元，預估目標價為28.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估下修至-0.36元，預估目標價為12.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SailPoint, Inc.(SAIL-US)EPS預估下修至0.17元，預估目標價為27.00元
上一篇
下一篇