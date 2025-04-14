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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾昆緯控股IQV-US的目標價調降至224元，幅度約4.07%

鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對艾昆緯控股(IQV-US)提出目標價估值：中位數由233.5元下修至224元，調降幅度4.07%。其中最高估值260元，最低估值165元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予艾昆緯控股評價：積極樂觀20位、保持中立6位、保守悲觀0位。

艾昆緯控股今(14日)收盤價為145.55元。近5日股價下跌4.07%，標普指數上漲5.7%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股IQV市場預估目標價

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