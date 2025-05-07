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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)EPS預估上修至1.78元，預估目標價為72.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.78元，其中最高估值1.84元，最低估值1.67元，預估目標價為72.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.84(1.8)2.092.25
最低值1.67(1.6)1.82.18
平均值1.77(1.71)1.962.22
中位數1.78(1.7)1.942.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值30.58億32.50億34.72億
最低值30.08億31.71億33.63億
平均值30.27億32.09億34.11億
中位數30.24億32.02億34.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.161.121.461.301.62
營業收入23.01億25.17億25.20億26.78億28.70億

詳細資訊請看美股內頁：
UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSULS

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