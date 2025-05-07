鉅亨速報 - Factset 最新調查：UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)EPS預估上修至1.78元，預估目標價為72.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.78元，其中最高估值1.84元，最低估值1.67元，預估目標價為72.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.84(1.8)
|2.09
|2.25
|最低值
|1.67(1.6)
|1.8
|2.18
|平均值
|1.77(1.71)
|1.96
|2.22
|中位數
|1.78(1.7)
|1.94
|2.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.58億
|32.50億
|34.72億
|最低值
|30.08億
|31.71億
|33.63億
|平均值
|30.27億
|32.09億
|34.11億
|中位數
|30.24億
|32.02億
|34.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.16
|1.12
|1.46
|1.30
|1.62
|營業收入
|23.01億
|25.17億
|25.20億
|26.78億
|28.70億
詳細資訊請看美股內頁：
UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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