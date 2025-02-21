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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)EPS預估上修至1.73元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 06:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元上修至1.73元，其中最高估值1.8元，最低估值1.69元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.8(1.8)1.992.16
最低值1.69(1.66)1.832.16
平均值1.74(1.71)1.932.16
中位數1.73(1.69)1.942.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值30.20億32.09億34.10億
最低值30.05億31.77億34.10億
平均值30.16億31.90億34.10億
中位數30.19億31.87億34.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.161.121.461.30
營業收入23.01億25.17億25.20億26.78億

詳細資訊請看美股內頁：
UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSULS

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