鉅亨速報 - Factset 最新調查：UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)EPS預估上修至1.73元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 06:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元上修至1.73元，其中最高估值1.8元，最低估值1.69元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.8(1.8)
|1.99
|2.16
|最低值
|1.69(1.66)
|1.83
|2.16
|平均值
|1.74(1.71)
|1.93
|2.16
|中位數
|1.73(1.69)
|1.94
|2.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.20億
|32.09億
|34.10億
|最低值
|30.05億
|31.77億
|34.10億
|平均值
|30.16億
|31.90億
|34.10億
|中位數
|30.19億
|31.87億
|34.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.16
|1.12
|1.46
|1.30
|營業收入
|23.01億
|25.17億
|25.20億
|26.78億
詳細資訊請看美股內頁：
UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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