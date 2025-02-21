鉅亨速報 - Factset 最新調查：UL Solutions Inc. Class AULS-US的目標價調升至59元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 22:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)提出目標價估值：中位數由57元上修至59元，調升幅度3.51%。其中最高估值65元，最低估值57元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予UL Solutions Inc. Class A評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀0位。
UL Solutions Inc. Class A今(21日)收盤價為54.01元。近5日股價下跌3.51%，標普指數上漲0.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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