鉅亨速報 - Factset 最新調查：UL Solutions Inc. Class AULS-US的目標價調升至72元，幅度約20%
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至72元，調升幅度20%。其中最高估值78元，最低估值59元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予UL Solutions Inc. Class A評價：積極樂觀7位、保持中立5位、保守悲觀0位。
UL Solutions Inc. Class A今(7日)收盤價為67.33元。近5日股價上漲20%，標普指數上漲0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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