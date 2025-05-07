「金」援企業轉型！華南銀行攜手工研院 簽署企業減碳合作MOU

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-07 18:46

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華南銀行與工研院今（7）日舉辦「共創智慧永續論壇」，並由華南銀行總經理黃俊智與工研院副總暨行銷長林佳蓉代表簽署「強化金融創新策略協助企業永續顧問服務」合作合約，本次合作象徵雙方跨界整合金融與科技資源，共同啟動企業減碳行動。合作涵蓋培育永續人才、永續金融論壇、企業減碳輔導與工作坊等多元形式，實質協助企業減碳；同時導入資金與創新應用，媒合綠能解方，加速企業朝向低碳永續經營。

黃俊智表示，綠色金融是企業永續發展的重要動力，近年積極以綠色金融服務協助企業落實 ESG 與碳中和目標。此次與工研院打造「資金＋技術」雙引擎合作模式，是金融與科技跨域共創的實踐典範。此外，華南銀行持續響應政府淨零轉型政策，致力協助中小企業朝低碳化、智慧化轉型，協助其取得轉型發展所需資金，並以實際行動擴大對再生能源、循環經濟等綠色產業的投融資支持。

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林佳蓉於會中提及，全球綠色金融市場快速成長，反映再生能源、節能減碳與 ESG 投資需求持續升溫。企業若能結合金融工具與創新科技，不僅可掌握淨零轉型契機，更能在全球供應鏈重組中搶得先機。工研院長期深耕淨零技術，並推動涵蓋策略顧問、技術導入、教育訓練、碳排查證、專利服務等「一站式」顧問方案，協助企業規劃短中長期的轉型藍圖。此次攜手華南銀行，透過科技與金融整合，打造完整的減碳支援體系，未來也將持續深化跨域合作，推動技術場域驗證與創新應用，結合碳管理平台、專家團隊、技術研發與國際連結，全面協助臺灣產業穩健邁向低碳永續。

論壇有超過百位來自金融、技術與產業界代表，由華南銀行副總經理張炳輝、工研院綠能所副所長鄭名山與工研院產科所研究經理石立康進行專題演講，從金融、技術與實務角度提出趨勢洞察與行動建議，並邀請台灣能源技術服務產業發展協會、信華氣體與怡邦精密等產業及企業代表分享減碳實務經驗，聚集各界觀點，共同研議永續行動的挑戰、突破與合作機會。