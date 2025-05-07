邑昇首季近損益兩平 龜山二期廠擴建預計第四季完工試產

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-07 18:04

‌



邑昇實業 (5291-TW) 今 (7) 日公布最新獲利資訊，2025 年首季營收 2.57 億元，稅後純益 39 萬元，每股純益爲 0.01 元，近於單季損益兩平，邑昇龜山二期擴建計畫預計今年下半年即可送件申請使用執照，最快在第四季進行小量試產，並爭取 2026 年開始放量。

邑昇 2025 年第一季營收 2.57 億元，毛利率 19.68%，季減 0.26 個百分點，年減 1.35 個百分點，稅後後純益 39 萬元，每股純益爲 0.01 元，近於單季損益兩平。

‌



邑昇第一季營收結構為，PCB 占 84%、LED 自行車燈與 e-bike 約 16%，公司積極接單、提高產能利用率，並擴大耕耘高階 PCB 應用範疇，不僅持續提升工控 / 工業電腦及網通伺服器等中高階以上產品比重，同時搶攻低軌衛星商機，以強大技術實力開發市場，其範圍涵蓋地面站、衛星酬載到用戶終端，看好低軌衛星技術應用快速擴展，相關通訊與運算模組對高頻、高密度 PCB 的需求顯著提升。

此外，為因應美國近期調整關稅政策所引發的供應鏈不確定性，邑昇已加入由家登發起之半導體聯盟，成為「德鑫二」成員之一，透過聯盟與其他 17 家夥伴共享資源、整合技術與聯合開發，切入美、日等地供應鏈體系，有效拓展高階 PCB 海外訂單來源，分散單一市場風險，成為推動集團營運穩健成長的重要動能之一。

邑昇在多角化營運佈局下，LED 自行車燈事業將持續挹注，並依據終端市場需求進行彈性供應調整；e-bike 事業則持續以自有品牌「DOSUN」聚焦國內市場，預計今年將有 2-3 款開始量產銷售；而轉投資子公司邑城建設首件危老重建案「邑城仰睦」已於開賣三個月內完銷，預計於 2028 年完工交屋並認列營收。各事業群並行有助於強化品牌綜效並挹注營收動能，奠定穩健成長基礎。