營收速報 - 力智(6719)4月營收4.36億元年增率高達58.92％
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 18:15
今年1-4月累計營收為14.15億元，累計年增率26.27%。
最新價為184.5元，近5日股價上漲1.1%，相關半導體業上漲1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+108 張
- 外資買賣超：+91 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+18 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|4.36億
|59%
|11%
|25/3
|3.91億
|43%
|58%
|25/2
|2.47億
|5%
|-27%
|25/1
|3.41億
|1%
|13%
|24/12
|3.01億
|5%
|-0%
|24/11
|3.03億
|12%
|-9%
力智(6719-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電源管理IC。功率元件MOSFET。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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