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鉅亨速報

營收速報 - 力智(6719)4月營收4.36億元年增率高達58.92％

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 18:15


力智(6719-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣4.36億元，年增率58.92%，月增率11.49%。

今年1-4月累計營收為14.15億元，累計年增率26.27%。

最新價為184.5元，近5日股價上漲1.1%，相關半導體業上漲1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+108 張
  • 外資買賣超：+91 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 4.36億 59% 11%
25/3 3.91億 43% 58%
25/2 2.47億 5% -27%
25/1 3.41億 1% 13%
24/12 3.01億 5% -0%
24/11 3.03億 12% -9%

力智(6719-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電源管理IC。功率元件MOSFET。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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