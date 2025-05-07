〈華邦電法說〉Q2急單挹注營收續揚 DRAM價格開始走揚
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-07 17:17
記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (7) 日召開法說會，總經理陳沛銘指出，第一季營運表現略優於預期，受惠急單與產品供需改善，第二季持續向上，也觀察到 DDR3/DDR4 價格開始上揚，再加上今年全面推出 LPDDR4 全系列產品，預計將挹注下半年表現。
陳沛銘說，CMS 第一季出貨量大幅成長，特別是在 DDR3 與 DDR4 領域，尤其，20 奈米新製程的貢獻顯著，預期第二季隨著急單湧入，DDR3 與 DDR4 價格皆呈現上揚趨勢，又以 DDR4 漲幅更為明顯。
陳沛銘也補充，華邦電過去較少著墨 LPDDR 領域，今年已全面推出 1Gb、4Gb 到 8Gb 的 LPDDR4 全系列產品線，應用涵蓋智慧家電、電視與無人機等，目前客戶導入數量相當多，將成為未來營收成長的重要動能。
Flash 方面，華邦電 32 奈米 SLC NAND Flash 需求與出貨持續增加，主要因低容量的 eMMC 產品逐步遭 4Gb/8Gb SLC NAND Flash 取代，其中，華邦電 4Gb SLC NAND Flash 第一季位元出貨量已較去年同期翻倍，預估下半年成長將更為顯著，也有助公司擴大市佔率。
細分各廠區，華邦電台中廠先前停產，但隨著 NOR Flash 與 SLC NAND Flash 第二季起表現明顯回溫，自 3 月起開始恢復滿載生產，而高雄廠下世代 16 奈米製程良率佳，預計下半年將送樣。
此外，華邦電 Cube 業務今年營收預估達數億元，預期明年將迎來更顯著的成長，目前已有超過 10 個設計案進入設計定案 (Tape out) 階段，看好將在未來兩年貢獻營收，整體進展順利。
面對美中貿易局勢與潛在關稅政策，陳沛銘坦言，整體上半年營運表現優於預期，現階段外在變數仍多，公司正積極配合客戶進行供應鏈與出貨地調整，且公司以美元報價，短期仍難精準估計衝擊程度，長期仍看好 AI 技術驅動產業升級，公司也將持續投入相關領域。
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