華邦電綠色製造產品正式出貨 截至去年底再生能源投資9.55億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-04 19:30

‌



華邦電 (2344-TW) 今 (4) 日宣布，以再生能源製造的產品已出貨至專注於 ESG 的重要客戶，標誌著公司在順應 ESG 市場趨勢以及滿足對綠色節能產品日益增長需求方面的重要里程碑，也同時揭露公司截至 2024 年底董事會核准之再生能源相關投資達新台幣 9.55 億元。

華邦電指出，這些創新產品相比標準產品，可減少約 60% 的碳排放，作為低碳半導體記憶體的領導供應商，此舉展現公司對永續發展的承諾，目標於 2050 年實現淨零排放。

‌



華邦電獨創的碳會計系統可以監控所有產品生產的用電量及對應之碳排量，包括本身晶圓廠生產製造及委外的封裝、測試使用的所有流程。該系統內匯集了全公司在範疇 1(Scope 1)、範疇 2(Scope 2) 及範疇 3(Scope 3) 的溫室氣體 (GHG) 數據及用電資訊，可做高效的即時管理。

除了創新設計與製造綠色產品外，華邦電也致力於關注再生能源及環境保護相關議題，並透過持續積累，在近年間取得了穩定進展與亮眼成果，包括截至 2024 年底已採購的再生能源預計達 6,660 萬度 / 年；截至 2024 年底董事會核准之再生能源相關投資達新台幣 9.55 億元。

另外，華邦電 2019 年至 2023 年間節省總電量達 456 百萬度；2019 年至 2023 年間節省總用水量達 4,000 百萬公升；2023 年中科廠安裝的太陽能板發電量達 66 萬度；2023 年揮發性有機化合物 (VOCs) 平均去除率達 98%。

華邦電積極推動產品創新，透過減少製程中的有害物質及碳排放，並縮短生產周期，有助於發展更節能的產品，同時降低客戶終端設備的硬體裝置耗電量。