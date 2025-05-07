落實民主供應鏈！總統府資政謝長廷促成 「台日半導體科技促進會」今成立

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-07 17:58

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為了加強台日半導體產業的交流合作，並促進雙方在高科技領域的互惠發展，「台日半導體科技促進會」今 (7) 日正式成立，由前駐日大使、現任總統府資政謝長廷發起，獲得日方高層支持，也吸引兩國產業界的響應及支持。包括環球晶、漢民、崇越、旺宏、瑞昱半導體等數十家科技廠商，及數十位學者專家先進皆列名發起人，會將致力於構建台日半導體產業間的戰略性溝通平台，強化雙方合作，推動產業升級與技術創新，並促進區域內的供應鏈韌性與安全。

本次成立大會不僅展現了台日雙方攜手邁向產業共榮的堅定決心，更積極響應總統賴清德「與民主友好夥伴共建強韌民主供應鏈」的戰略目標，以及配合經濟部長郭智輝推動的「境外關內、產業艦隊出海拓展商機」行動方案。透過建立常態化、組織化的合作機制，促進會將成為臺日半導體科技產業間重要的戰略溝通平台，強化互惠發展共識，共同開創產業合作新篇章。

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成立大會由發起人總統府資政謝長表擔任主席，經濟部代表郭智輝、及日本台灣交流協會副代表服部崇代表致詞，採日本傳統的「鏡開」啟動儀式，象徵臺日半導體產業合作邁入嶄新階段。

會中並邀產學界代表，環球晶圓副總經理李崇偉及陽明交通大學校長林奇宏致詞，及播放 AIT 處長谷立言、日本自民黨前幹事長甘利明及宏碁集團創辦人施振榮的祝賀影片。

促進會宗旨為建構台日半導體產業之間的戰略性溝通平台，強化雙方互惠發展的共識，促進彼此在技術、應用及供應鏈上的協力合作與共同發展，進而增進台日半導體產業供應鏈的永續經營與韌性安全，確保合作生態圈的進步與繁榮。主要任務包括：

• 建立戰略性溝通管道： 強化台日半導體產業之間互信、互賴、互惠的網絡連接平台，促進協作、協商與協議。

• 擔任產業諮商協調窗口： 作為台灣半導體產業界對日諮商協調的重要橋樑，並與日本及國際同類型平台進行交流。

• 促進情報與技術合作： 與日本半導體及其應用產業保持即時溝通與友好對話，加強產業情報及 AI 數位化等技術應用合作，並致力於促成未來亞太區域半導體產業的大聯盟。

• 反映產業投資議題： 針對台灣半導體產業及其供應鏈在日本當地投資所遭遇的重大議題，透過此平台與台日當局共同協商解決，確保產業供應鏈的永續與安全。

• 舉辦科技發展論壇與交流： 定期舉辦台日半導體及其應用產業的科技促進發展論壇，並進行實質性、務實性的決策層互訪交流活動。

• 協助建構韌性供應鏈： 積極協助台日半導體產業在大南方新矽谷廊帶，共同攜手建構前瞻性半導體產業技術的韌性安全供應鏈體系。

• 執行專案計畫： 接受政府及民間業者委託，執行台日半導體產業升級與 AI 數位轉型應用等專案計畫。